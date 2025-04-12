Трамп продлил санкции против России

Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении санкций против России. Соответствующий документ заверенный подписью Трампа появился на сайте Федерального реестра США.

Санкции будут продлены после 15 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Федеральный реестр США.

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США продолжат санкционное давление на Россию

Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении чрезвычайных экономических полномочий в отношении России. Санкционное давление на Россию могло прекратиться 15 апреля, если бы президент не пролонгировал такие меры.

Санкции против России будут соответственно продлены еще на один год – до 15 апреля 2026 года.

Россию в документе обвиняют во вмешательстве в американские выборы и волеизъявление их союзников, злонамеренной кибердеятельности против Соединенных Штатов, транснациональной коррупции, давлении на свободу прессы, подрыве безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности Соединенных Штатов, нарушении общепринятых принципов международного права, включая уважение к территориальной целостности государств.