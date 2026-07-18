США завершили седьмую волну ударов по Ирану
США нанесли очередные удары по Ирану. Ночью 17 июля американские войска завершили седьмую волну атак по стратегическим объектам противника.
Об этом Центральное командование США (CENTCOM) сообщило в социальной сети X
Каковы результаты американских ударов?
Американские военные завершили атаку на Иран в 21:30 по восточному времени. По данным командования, они наносили удары по объектам наблюдения, военной логистической инфраструктуре, подземным хранилищам оружия и морским силам.
К операции были привлечены истребители, беспилотники, военные корабли и другие средства поражения.
CENTCOM продолжает привлекать Иран к ответственности по указанию Главнокомандующего, одновременно полностью обеспечивая морскую блокаду иранских портов,
– добавило командование.
В ведомстве также заявили, что в различных районах Ближнего Востока в настоящее время находятся и действуют более 50 тысяч американских военнослужащих.
Напомним, вечером 14 июля США возобновили морскую блокаду судов, следующих в иранские порты или из них. Это произошло после смертоносных атак Ирана на несколько коммерческих судов.