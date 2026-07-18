Об этом Центральное командование США (CENTCOM) сообщило в социальной сети X
Каковы результаты американских ударов?
Американские военные завершили атаку на Иран в 21:30 по восточному времени. По данным командования, они наносили удары по объектам наблюдения, военной логистической инфраструктуре, подземным хранилищам оружия и морским силам.
К операции были привлечены истребители, беспилотники, военные корабли и другие средства поражения.
CENTCOM продолжает привлекать Иран к ответственности по указанию Главнокомандующего, одновременно полностью обеспечивая морскую блокаду иранских портов,
– добавило командование.
В ведомстве также заявили, что в различных районах Ближнего Востока в настоящее время находятся и действуют более 50 тысяч американских военнослужащих.
Напомним, вечером 14 июля США возобновили морскую блокаду судов, следующих в иранские порты или из них. Это произошло после смертоносных атак Ирана на несколько коммерческих судов.