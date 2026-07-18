Про це Центральне командування США (CENTCOM) заявило у соцмережі X

Які результати американських ударів?

Американські військові закінчили атакувати Іран о 21:30 за східним часом. За даними командування, били вони по об'єктах спостереження, військовій логістичній інфраструктурі, підземних сховищах зброї та морських силах.

До операції залучили винищувачі, безпілотники, військові кораблі та інші засоби ураження.

CENTCOM продовжує притягувати Іран до відповідальності за вказівкою Головнокомандувача, одночасно повністю забезпечуючи морську блокаду іранських портів,

– додало командування.

У відомстві також заявили, що у різних районах Близького Сходу наразі перебувають та діють понад 50 тисяч американських військовослужбовців.

Нагадаємо, увечері 14 липня США відновили морську блокаду суден, які прямують до або з іранських портів. Сталось це після смертельних атак Ірану по кількох комерційних суднах.