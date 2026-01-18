США хотели тайно получить информацию о военных объектах в Гренландии еще в 2025, –СМИ

Вашингтон уже давно вынашивал идею получения контроля над Гренландией. В частности, в 2025 году США пытались добиться от своих датских коллег информацию о военных объектах, портах и авиабазах на острове.

Делалось все это на условиях полной конфиденциальности. Об этом говорится в материале датского издания Berlingske, подробности передает 24 Канал.

Как США "вытягивали" информацию о Гренландии?

По данным издания, которое ссылается на внутренние документы Вооруженных сил и Министерства обороны Дании, американская сторона пыталась получить определенную информацию о Гренландии в обход стандартных дипломатических и военных каналов. Вашингтон не хотел привлекать МИД, Минобороны или высшее военное руководство Дании.

В частности, в январе 2025 года представитель американских военных дважды – с промежутком в шесть дней - обращался непосредственно к датскому военному командованию на острове с просьбой предоставить данные.

Первое обращение зафиксировали 16 января 2025 года, а повторное состоялось 26 января, когда то же неназванное лицо снова проинформировали о запросе дополнительных сведений. Речь шла, вероятно, о деталях инфраструктуры Гренландии, включая объекты, имеющие критическое военное значение (порты, аэродромы, базы и т.д.).

Такая информация теоретически могла бы быть полезной для подготовки любых гипотетических сценариев, связанных с силовым контролем над островом. В то же время источники не уточняют, удалось ли американцам получить эти данные, были ли они переданы, и в каком объеме.

Издание обращает внимание, что эти события произошли вскоре после визита Дональда Трампа-младшего на Гренландию – он прибыл туда 7 января 2025 года. В ответ на вопрос представители Посольства США в Копенгагене заявили, что никого не должно удивлять регулярный диалог и контакты между Соединенными Штатами и партнерами в Дании и Гренландии.

По их словам, это часть совместной работы ради обеспечения безопасности в Арктическом регионе в рамках НАТО и двустороннего сотрудничества.

