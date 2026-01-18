США хотели тайно получить информацию о военных объектах в Гренландии еще в 2025, –СМИ
- В 2025 году США пытались получить информацию о военных объектах в Гренландии от Дании.
- Американские военные не один раз обращались к датскому командованию на острове.
Вашингтон уже давно вынашивал идею получения контроля над Гренландией. В частности, в 2025 году США пытались добиться от своих датских коллег информацию о военных объектах, портах и авиабазах на острове.
Делалось все это на условиях полной конфиденциальности. Об этом говорится в материале датского издания Berlingske, подробности передает 24 Канал.
Как США "вытягивали" информацию о Гренландии?
По данным издания, которое ссылается на внутренние документы Вооруженных сил и Министерства обороны Дании, американская сторона пыталась получить определенную информацию о Гренландии в обход стандартных дипломатических и военных каналов. Вашингтон не хотел привлекать МИД, Минобороны или высшее военное руководство Дании.
В частности, в январе 2025 года представитель американских военных дважды – с промежутком в шесть дней - обращался непосредственно к датскому военному командованию на острове с просьбой предоставить данные.
Первое обращение зафиксировали 16 января 2025 года, а повторное состоялось 26 января, когда то же неназванное лицо снова проинформировали о запросе дополнительных сведений. Речь шла, вероятно, о деталях инфраструктуры Гренландии, включая объекты, имеющие критическое военное значение (порты, аэродромы, базы и т.д.).
Такая информация теоретически могла бы быть полезной для подготовки любых гипотетических сценариев, связанных с силовым контролем над островом. В то же время источники не уточняют, удалось ли американцам получить эти данные, были ли они переданы, и в каком объеме.
Издание обращает внимание, что эти события произошли вскоре после визита Дональда Трампа-младшего на Гренландию – он прибыл туда 7 января 2025 года. В ответ на вопрос представители Посольства США в Копенгагене заявили, что никого не должно удивлять регулярный диалог и контакты между Соединенными Штатами и партнерами в Дании и Гренландии.
По их словам, это часть совместной работы ради обеспечения безопасности в Арктическом регионе в рамках НАТО и двустороннего сотрудничества.
Как разворачиваются события вокруг Гренландии и как это может повлиять на Украину?
Президент США Дональд Трамп ввел 10-процентные торговые тарифы против европейских государств, которые поддерживают Данию по Гренландии. Тарифы на импорт могут вырасти до 25% с 1 июня, если не будет достигнуто соглашение о полном приобретении Гренландии США.
Премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон назвали такие угрозы неприемлемыми и "полностью неправильными". Высокопоставленная ЕС Кая Каллас отметила, что тарифные заявления Трампа играют на руку России и Китаю, поскольку ослабляют единство союзников.
Со своей стороны премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что потенциальное вторжение США в Гренландию фактически легитимизировало бы российскую агрессию против Украины и стало бы настоящим подарком для Путина.