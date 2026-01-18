17 января Трамп заявил, что Штаты наложат тарифы в 10% на импорт любых товаров из восьми европейских стран за их позицию по Гренландии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Каллас в сети X.

Как Каллас отреагировала на тарифные угрозы Трампа?

1 февраля пошлины начнут действовать на уровне 10%, а уже с 1 июня ставка вырастет до 25%. В то же время президент США отметил, что Вашингтон готов к переговорам как с Данией, так и с другими государствами, против которых вводят ограничения.

Если безопасность Гренландии под угрозой, мы можем решить этот вопрос внутри НАТО. Тарифы рискуют сделать Европу и Соединенные Штаты беднее и подорвать наше общее процветание,

– заявила Каллас.

Она также предостерегла, что этот спор может отвлечь союзников от ключевой задачи – остановки агрессивной войны России против Украины.

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук отметил 24 Каналу, что в сознании Трампа НАТО отделяется от Соединенных Штатов. Более того, согласно его заявлениям, Европейский Союз рассматривается как недружественная коалиция государств.

На заявления Трампа уже отреагировали и другие европейские лидеры