17 січня Трамп заявив, що Штати накладуть тарифи у 10% на імпорт будь-яких товарів із восьми європейських країн за їхню позицію щодо Гренландії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Каллас у мережі X.

Дивіться також ЄС скликає екстрену зустріч через гучні заяви Трампа про Гренландію, – Reuters

Як Каллас відреагувала на тарифні погрози Трампа?

1 лютого мита почнуть діяти на рівні 10%, а вже з 1 червня ставка зросте до 25%. Водночас президент США зауважив, що Вашингтон готовий до переговорів як із Данією, так і з іншими державами, проти яких запроваджують обмеження.

Якщо безпека Гренландії під загрозою, ми можемо розв'язати це питання всередині НАТО. Тарифи ризикують зробити Європу та Сполучені Штати біднішими та підірвати наше спільне процвітання,

– заявила Каллас.

Вона також застерегла, що ця суперечка може відволікти союзників від ключового завдання – зупинення агресивної війни Росії проти України.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук зазначив 24 Каналу, що у свідомості Трампа НАТО відокремлюється від Сполучених Штатів. Ба більше, відповідно до його заяв, Європейський Союз розглядається як недружня коаліція держав.

На заяви Трампа вже відреагували й інші європейські лідери