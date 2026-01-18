Робилося все це на умовах цілковитої конфіденційності. Про це йдеться в матеріалі данського видання Berlingske, подробиці передає 24 Канал.

Як США "витягували" інформацію про Гренландію?

За даними видання, яке посилається на внутрішні документи Збройних сил та Міністерства оборони Данії, американська сторона намагалася отримати певну інформацію про Гренландію в обхід стандартних дипломатичних і військових каналів. Вашингтон не хотів залучати МЗС, Міноборони чи вище військове керівництво Данії.

Зокрема, у січні 2025 року представник американських військових двічі – з проміжком у шість днів — звертався безпосередньо до данського військового командування на острові з проханням надати дані.

Перше звернення зафіксували 16 січня 2025 року, а повторне відбулося 26 січня, коли ту саму неназвану особу знову поінформували про запит додаткових відомостей. Йшлося, ймовірно, про деталі інфраструктури Гренландії, включно з об’єктами, що мають критичне військове значення (порти, аеродроми, бази тощо).

Така інформація теоретично могла б бути корисною для підготовки будь-яких гіпотетичних сценаріїв, пов’язаних із силовим контролем над островом. Водночас джерела не уточнюють, чи вдалося американцям отримати ці дані, чи були вони передані, і в якому обсязі.

Видання звертає увагу, що ці події відбулися невдовзі після візиту Дональда Трампа-молодшого на Гренландію – він прибув туди 7 січня 2025 року. У відповідь на запитання представники Посольства США в Копенгагені заявили, що нікого не повинно дивувати регулярний діалог і контакти між Сполученими Штатами та партнерами в Данії й Гренландії.

За їхніми словами, це частина спільної роботи заради забезпечення безпеки в Арктичному регіоні в рамках НАТО та двосторонньої співпраці.

