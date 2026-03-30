Трамп неожиданно разрешил России доставить Кубе сотни тысяч баррелей нефти, – NYT

Администрация Трампа с января ввела что-то вроде нефтяной блокады Кубы. США угрожали тарифами странам, которые поставляли бы топливо на остров. Впрочем, теперь политика американского президента внезапно изменилась.

Береговая охрана США позволила российскому танкеру с 730 000 баррелями сырой нефти добраться до Кубы. В порт Матансас судно должно прибыть уже в понедельник, 30 марта. Об этом пишет The New York Times.

Почему Трамп позволил России поставить топливо Кубе?

Прибытие российского танкера временно облегчит энергетический кризис на Кубе и позволит стране "выиграть" как минимум несколько недель до исчерпания запасов топлива.

Кроме того, поставка нефти немного уменьшит давление на тамошнее правительство, которое находится под угрозой экономического коллапса, и покажет, что Россия продолжает поддерживать своего давнего союзника.

К слову, Дональд Трамп подтвердил журналистам, что позволил России поставить Кубе нефть. Политик заявил, что не имеет ничего против, если какая-то страна сейчас захочет отправить немного нефти на Кубу, потому что, мол, последней нужно "выживать".

В то же время он преуменьшил значение этой поставки для Кубы, заявив, что "режим там плохой" и страна "все равно не спасется".

Сейчас причины американского решения пропустить российский танкер на Кубу остаются непонятными. Вероятно, оно позволяет избежать потенциального обострения с Россией вблизи побережья Флориды.

Заметим, что нефтяное эмбарго США привело к энергетическому кризису на Кубе: регулярным отключениям света, дефициту горючего, росту цен и проблемам в медицине.

ООН и другие организации критикуют США, называя ситуацию на Кубе гуманитарным кризисом.

Куба тем временем использует солнечную энергию, собственную добычу нефти и небольшие поставки топлива, но этого недостаточно для стабильной работы энергосистемы. Российская нефть может временно облегчить ситуацию, поскольку ее можно переработать в дизель, бензин и топливо для электростанций. Это поможет уменьшить блэкауты, улучшить работу транспорта и сельское хозяйство, говорит эксперт по энергетике Джордж Пиньон. Впрочем, он отмечает, что это лишь временное решение.

Бывший кубинский дипломат Карлос Альсугарай считает, что США рассчитывали на быстрый крах правительства Кубы из-за блокады, но этого не произошло: "Кубинское правительство убеждено, что может выжить".

Какие планы у Трампа на Кубу?