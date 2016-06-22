США атаковали Иран с воздуха, целились в ядерные объекты: что сейчас происходит на Ближнем Востоке

Дональд Трамп ночью 22 июня со своим заявлением об Иране вышел на первые полосы едва ли не всех СМИ мира. Президент США сообщил об атаке американской авиации на три ядерных объекта в Иране.

Это Фордо, Натанз и Исфахан. 24 Канал собрал все, что известно на данный момент о ситуации на Ближнем Востоке.

Первое заявление президента Трампа США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране

США вступили в войну с Ираном на стороне Израиля: что известно

05:00, 22 июня Иранская организация по атомной энергии признала удары по своим ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане, и назвала их жестокими и противоправными. Организация пообещала продолжать свою ядерную программу, несмотря на нападения. 04:55, 22 июня Заявление главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху: "Мы с президентом Трампом часто говорим: "Мир через силу". Сначала приходит сила, а затем – мир. И сегодня вечером Трамп и Соединенные Штаты действовали с большой силой". 04:50, 22 июня Что говорят в Иране. На иранском телевидении и в СМИ утверждают, что все 3 упомянутые Трампом ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане эвакуированы еще некоторое время назад. И на момент удара там не было материалов, которые могли бы вызвать радиацию. Также иранцы озвучивают заявления вроде "господин Трамп, вы это начали – а мы это завершим" и "каждый американский гражданин или солдат в регионе теперь является законной мишенью". Кроме того, в Иране уверяют, что у Фордо необратимых повреждений нет. Мол, американцы ударили только по входным и выходным туннелям. В Корпусе стражей Исламской революции заявили, что США объявили войну Ирану – именно так там воспринимают события этой ночи. 04:30, 22 июня Опять же СМИ пишут, что американские бомбардировщики B-2 участвовали в ударах по иранским ядерным объектам. Эти самолеты могут нести огромные бомбы, идеально подходящие как раз для таких ударов. Тем временем журналисты Fox News пишут, что США сбросили на Фордо 6 противобункерных бомб GBU-57. На Натанз и Исфахан же запустили 30 крылатых ракет "Томагавк" по Натанзу и Исфахану. 04:15, 22 июня Различные американские СМИ со ссылкой на источники пишут, что Дональд Трамп не планирует новых действий против Ирана, потому что хочет дать ему шанс вернуться к переговорам. Вместе с этим президент США якобы считает, что Израиль стал безопаснее после американской атаки на Иран. Трамп и Нетаньяху уже поговорили после удара, так же США связывались с Ираном, чтобы донести, что не имеют целью сменить власть в Тегеране. 03:55, 22 июня В американских СМИ со ссылкой на источники отметили, что Израиль был заранее проинформирован об ударе. Около 4 утра Израиль снова ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране, как это было в первый день его атаки на Иран. В то же время иранские СМИ пишут, что из трех упомянутых Трампом городов (Фордо, Натанз и Исфахан) сейчас массово эвакуируют людей. 03:30, 22 июня В нескольких следующих сообщениях Трамп анонсировал обращение к нации и миру, по нашему времени это будет 5 утра. Тема – "очень успешная военная операция в Иране". "Это исторический момент для США, Израиля и всего мира. Иран должен согласиться закончить эту войну", – написал Трамп. 03:00, 22 июня Дональд Трамп заявил, что армия США атаковала ядерные объекты в Иране – Фордо, Натанз и Исфахан.



"На главный объект, Фордо, сброшено полное количество бомб. Поздравляем наших великих американских воинов", – написал президент США.

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