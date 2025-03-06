США требуют от Украины быстрого прекращения огня как условие подписания соглашения о недрах, - СМИ

Трамп хочет связать соглашение о добыче полезных ископаемых с требованием прекратить огонь в Украине. Заключение договора может возобновиться, если Владимир Зеленский согласится на реальный путь для перемирия и переговоров с Россией.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на источники Bloomberg. Вашингтон дал понять, что США готовы сотрудничать с Украиной после его словесной перепалки Зеленского и Трампа в Овальном кабинете.