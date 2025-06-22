Премьер Израиля поздравил Трампа после ударов США по иранским объектам

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отметил эффективность американских ударов по ядерным объектам Ирана. Он считает это примером "мира через силу".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Биньямина Нетаньяху в соцсети Х.

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Что сказал премьер Израиля в своем обращении

По словам Нетаньяху, Америка показала "удивительную и праведную мощь", выполняя задачу, которую никому раньше не удалось.

Он уверен, что операция "Линия разграничения", которая стала совместной работой США и Израиля, является примером беспрецедентного взаимодействия стран.

История зафиксирует, что президент Трамп действовал, чтобы лишить самый опасный в мире режим опасного в мире оружия,

– считает Нетаньяху.

Премьер выразил надежду, что этот шаг заложит основу для будущего процветания и мира на Ближнем Востоке и за его пределами.

"Мы с президентом Трампом часто говорим: "Мир через силу". Сначала приходит сила, а затем – мир. И сегодня вечером президент Трамп и Соединенные Штаты действовали с большой силой", – сказал он.

Заметим, Дональд Трамп утверждает, что ключевые ядерные объекты Ирана были уничтожены в результате ударов США. Он добавил, что Тегеран должен заключить мир, иначе следующие атаки будут еще более разрушительными.