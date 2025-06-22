США планировали одноразовую атаку на ядерные объекты Ирана, – WSJ

Атака США на ядерные объекты в Иране планировалась только одна. Соединенные Штаты не планируют вести войну за смену режима в стране, а Дональд Трамп хотел бы иметь возможность дипломатически уладить конфликт.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на источники The Wall Street Journal. Администрация американского президента дала Ирану понять свои намерения еще во время переговоров.

Смотрите также "Ударим с большей силой": глава Пентагона предостерег Иран от мести

США предупреждали Иран об атаке

Специальный представитель Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф проводил переговоры с чиновниками Ирана, чтобы показать готовность США к дипломатии. Президент США отметил, что Иран имеет две недели, чтобы выполнить установленные требования. Так прежде чем отдать приказ об атаке на ядерные объекты, Трамп пытался решить конфликт без применения оружия.

Лишь днем 21 июня в частном клубе в Нью-Джерси Дональд Трамп все же отдал приказ поразить инфраструктуру Ирана.

Цель заключалась в том, чтобы создать ситуацию, когда никто этого не ожидает,

– отметил собеседник издания.

Американский президент несколько недель размышлял и советовался о применении ракет по ядерным объектам Ирана. Он приказал провести тщательные военные приготовления и координировал действия с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

Так удалось нанести удары, которые серьезно повредили ключевые объекты ядерной отрасли Ирана, в частности в Фордо, Натанзе и Исфагане. Однако если Иран и в дальнейшем не будет готов к миру, то атаки могут повториться снова.