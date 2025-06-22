По данным СМИ, администрация Трампа ожидает, что Иран может отомстить за удары по его ядерным объектам в течение 48 часов, атаковав американские базы на Ближнем Востоке, передает 24 Канал.

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США угрожают Ирану

Во время пресс-конференции глава Пентагона Пит Хегсет предупредил, что Иран ожидают серьезные последствия, если он решит ответить на ночную операцию США.

Любые ответные удары со стороны Ирана будут встречены еще с большей силой, чем мы увидели этой ночью. Иран должен был бы прислушаться к этим словам,

– пригрозил Гегсет.

Он подчеркнул, что США не стремятся к войне, однако будут "действовать быстро и решительно, если американским гражданам или интересам будет угрожать опасность.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн в свою очередь сообщил, что силы США находятся в состоянии повышенной готовности и готовы ответить на любые иранские атаки.

Напомним, что Джей Ди Вэнс отметил, что США воюют не с Ираном, а с его ядерной программой. Также там не стремятся к изменению режима в Тегеране. Решение о возможной ликвидации аятоллы Вашингтон оставил за Израилем.