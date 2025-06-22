В заявлении украинского ведомства отмечается, что США неоднократно предупреждали Иран о возможных последствиях, если тот и будет продолжать усилия по изготовлению атомного вооружения. Именно агрессивность иранского режима привела к нынешнему развитию событий, передает 24 Канал.

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Четкий сигнал режиму Ирана

В МИД напомнили, что Иран является соучастником российской войны против Украины, поскольку поставляет оккупантам оружие.

В очередной раз призываем иранское руководство прекратить оказывать Москве помощь в ее агрессивной войне против Украины,

– говорится в документе.

В ведомстве выразили уверенность, что своими ударами США и Израиль направили Ирану четкий сигнал о недопустимости продолжения им политики, направленной на дестабилизацию ситуации безопасности на Ближнем Востоке.

Также в МИД добавили, что иранский народ "заслуживает достойной, свободной и счастливой жизни в мире и взаимопонимании как с Израилем, так и со всеми другими народами мира, а не на засилье нынешнего режима с его ориентацией на войну, террор, ложь и извечную конфронтацию".

Ведомство указало на эффективность политики США "мир через силу", примененную в отношении Ирана. И добавило, что именно такие решимость и лидерство нужны для завершения войны России против Украины.

Напомним, что Москва тем временем осудила удары США по Ирану, цинично заявив о грубом нарушении международного права.