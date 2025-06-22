Может ли удар США по Ирану перерасти в глобальную войну

США нанесли предупредительные удары по Ирану. Дональд Трамп заявил, что дальнейших атак не планирует и призвал власти страны заключить мир, но иранский режим угрожает последствиями.

Атака Соединенных Штатов вызвала бурную реакцию. Как отметил 24 Каналу представитель Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский, многие говорили, что началась третья мировая война.

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Готовится ли США к войне

Утром 22 июня министр обороны США и другие высокопоставленные чиновники провели пресс-конференцию, во время которой рассказали детали операции. Они подчеркнули, что удары по Ирану не являются началом длительной войны. США сделали то, что хотели и не планируют дальнейших действий.

Не только оппоненты, но и сторонники Трампа не были довольны. Они не хотят еще одной войны. Поэтому риторика, которая поступает из Белого дома, имеет целью успокоить тех, кто находится в коалиции с президентом,

– сказал представитель Украинского конгресса Америки.

Вместе с этим понятно, что Иран остается спонсором терроризма по всему миру. Он ответственный или поддерживал почти все крупные террористические акции с 1980-х годов. Теперь нужна еще большая защита для американских военных баз и других объектов.

Напомним, над утром 22 июня Дональд Трамп выступил с обращением в котором сообщил, что США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране. Он назвал это "историческим моментом" и добавил, что все американские самолеты уже находятся за пределами воздушного пространства Ирана.