Атака Соединенных Штатов вызвала бурную реакцию. Как отметил 24 Каналу представитель Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский, многие говорили, что началась третья мировая война.

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Готовится ли США к войне

Утром 22 июня министр обороны США и другие высокопоставленные чиновники провели пресс-конференцию, во время которой рассказали детали операции. Они подчеркнули, что удары по Ирану не являются началом длительной войны. США сделали то, что хотели и не планируют дальнейших действий.

Не только оппоненты, но и сторонники Трампа не были довольны. Они не хотят еще одной войны. Поэтому риторика, которая поступает из Белого дома, имеет целью успокоить тех, кто находится в коалиции с президентом,

– сказал представитель Украинского конгресса Америки.

Вместе с этим понятно, что Иран остается спонсором терроризма по всему миру. Он ответственный или поддерживал почти все крупные террористические акции с 1980-х годов. Теперь нужна еще большая защита для американских военных баз и других объектов.

Напомним, над утром 22 июня Дональд Трамп выступил с обращением в котором сообщил, что США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране. Он назвал это "историческим моментом" и добавил, что все американские самолеты уже находятся за пределами воздушного пространства Ирана.