США угрожают прекратить поставлять оружие Украине, если та не подпишет план до 27 ноября, – СМИ

Украина сталкивается с большим давлением со стороны Вашингтона относительно "мирного плана", который был разработан вместе с Россией. Так, США пригрозили прекратить поставки оружия, если Киев не подпишет мирный план до 27 ноября.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что известно об угрозах США к Украине в случае неподписания "мирного плана"?

Два источника сообщили Reuters, что Вашингтон усилил давление на Украину относительно согласия на пункты "мирного плана" с Россией, который разработали при посредничестве США. По данным собеседников, говорится даже об угрозах прекратить поставки разведданных и вооружения, что не звучало во время предыдущих переговоров.

Один из источников, пожелавший остаться анонимным, уточнил, что США ожидают подписания рамочного соглашения уже до следующего четверга. То есть до 27 ноября.

Они (Соединенные Штаты – 24 Канал) хотят остановить войну и хотят, чтобы Украина за это заплатила,

– сказал один из источников.

В издании напоминают, что делегация высокопоставленных чиновников военной службы США встретилась 20 ноября в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить путь к миру.

Посол США в Украине и руководитель отдела по связям с общественностью американской армии, который путешествовал с делегацией, назвали встречу успешной и сказали, что Вашингтон стремился "упрощенных сроков" для подписания этого "мирного плана".

Кстати, председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил в эфире 24 Канала, что пункты, которые сейчас обнародуют СМИ, это план капитуляции Украины. Это максимальные требования, где россияне выставили свои условия, а Украина – свои. Далее, если переговоры начнутся, то возможны уступки с обеих сторон.

Что известно о "мирном плане", который США предлагают Украине?