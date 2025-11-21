США угрожают прекратить поставлять оружие Украине, если та не подпишет план до 27 ноября, – СМИ
- США угрожают прекратить поставки оружия и разведданных Украине, если она не подпишет мирный план с Россией до 27 ноября.
- Делегация высокопоставленных чиновников военной службы США встретилась с президентом Зеленским в Киеве 20 ноября для обсуждения мирного плана.
Украина сталкивается с большим давлением со стороны Вашингтона относительно "мирного плана", который был разработан вместе с Россией. Так, США пригрозили прекратить поставки оружия, если Киев не подпишет мирный план до 27 ноября.
Reuters
Что известно об угрозах США к Украине в случае неподписания "мирного плана"?
Два источника сообщили Reuters, что Вашингтон усилил давление на Украину относительно согласия на пункты "мирного плана" с Россией, который разработали при посредничестве США. По данным собеседников, говорится даже об угрозах прекратить поставки разведданных и вооружения, что не звучало во время предыдущих переговоров.
Один из источников, пожелавший остаться анонимным, уточнил, что США ожидают подписания рамочного соглашения уже до следующего четверга. То есть до 27 ноября.
Они (Соединенные Штаты – 24 Канал) хотят остановить войну и хотят, чтобы Украина за это заплатила,
– сказал один из источников.
В издании напоминают, что делегация высокопоставленных чиновников военной службы США встретилась 20 ноября в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить путь к миру.
Посол США в Украине и руководитель отдела по связям с общественностью американской армии, который путешествовал с делегацией, назвали встречу успешной и сказали, что Вашингтон стремился "упрощенных сроков" для подписания этого "мирного плана".
Кстати, председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил в эфире 24 Канала, что пункты, которые сейчас обнародуют СМИ, это план капитуляции Украины. Это максимальные требования, где россияне выставили свои условия, а Украина – свои. Далее, если переговоры начнутся, то возможны уступки с обеих сторон.
Что известно о "мирном плане", который США предлагают Украине?
Издание The Telegraph опубликовало полный перечень всех 28 пунктов "мирного плана" для окончания войны в Украине, который вместе разработали США и Россия. Этот документ передали на ознакомление украинской стороне.
Мирный план Трампа предусматривает сокращение армии Украины до 600 тысяч человек, отказ Киева от дальнобойных ракет и запрет на возвращение оккупированных территорий военным путем. В обмен на мир Россия получит признание контроля над Донбассом и Крымом, возвращение в G8 и снятие санкций.
В Европе отвергли мирный план Трампа, считая его выгодным для Москвы и опасным для НАТО. Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила команде президента США, что план обречен на провал без поддержки Киева и европейских правительств, а этого при нынешних пунктах не будет.
Интересно, что о дедлайн для Зеленского по подписанию мирного плана писало также и издание Financial Times. Там также говорили о конечном сроке до 27 ноября и говорили, что Вашингтон хочет до конца 2025 года положить конец войне в Украине.
В то же время WSJ писала, что европейские лидеры разрабатывают альтернативный мирный план для Украины, который должен быть выгоднее для Киева по сравнению с предложением США. Ожидается, что госсекретарь Марко Рубио обсудит американскую инициативу с европейцами уже 21 ноября.