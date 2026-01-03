Сверхуспешная операция США: эксперт сказал, как события в Венесуэле могут повлиять на Украину

США после ряда угроз в адрес президента Венесуэлы нанесли удары по Каракасу и задержали Николаса Мадуро вместе с его женой. Хотя эти события географически происходят на большом расстоянии от Украины, они могут в определенной степени повлиять на нашу страну.

Об этом 24 Каналу рассказал политический консультант и эксперт по внешней политике Глеб Остапенко, отметив, что предыдущие заявления Дональда Трампа по Венесуэле предусматривали обострение конфликта. Однако трудно было представить, как стремительно будут разворачиваться события в этой стране.

Касаются ли события в Венесуэле национальных интересов Украины?

Остапенко предположил, что ситуация могла быть решена иначе. Например, США могли продолжать оказывать давление на венесуэльские танкеры, эскалировать относительно риторики, усиливать санкции, ограничивать экспорт Венесуэлы.

Однако США пошли на совершенно другой шаг, осуществив действительно сверхуспешную операцию. За три часа захватили президента Венесуэлы и вывезли его с территории страны,

– подчеркнул он.

В то же время сейчас, по его словам, существует определенный консенсус в западных обществах по смене режима в Венесуэле.

Если говорить о национальных интересах Украины, то глобально, вряд ли эти события очень повлияют на ситуацию внутри нашей страны. Однако поскольку Украина является частью коллективного запада де-факто, а возможно уже и вскоре и де-юре, то конечно для нас это положительная новость,

– подчеркнул политический консультант.

В то же время чем больше потенциальных демократий будет устанавливаться в мире, тем, по его мнению, лучше для Киева, потому что наша страна также является демократией, которая борется с диктаторским, автократическим режимом – Россией.

Нужно ли Украине поддержать действия США в Венесуэле?

Поэтому официальному Киеву, по словам эксперта по внешней политике, необходимо поддержать действия президента США. К тому же Европейский Союз в лице Каи Каллас выразил осторожный оптимизм относительно ситуации Венесуэле. В ЕС также призвали к мирному, контролируемого перехода власти к оппозиционным силам.

К слову. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас отметила, что Европейский Союз "внимательно следит за ситуацией в Венесуэле". Она напомнила, что ЕС неоднократно подчеркивал, что Николас Мадуро не имеет легитимности, и выступал за мирный переходный период. По словам Каллас, необходимо при любых обстоятельствах "придерживаться принципов международного права и Устава ООН".

"По Венесуэле дальше ситуация будет разворачиваться достаточно активно. Колумбия уже усиливает свои границы из-за определенной опасности в отношении мигрантов. В то же время Аргентина поддержала действия США, хотя некоторые другие политические игроки были достаточно скептическими, потому что боятся, что с ними может произойти то же самое", – отметил Глеб Остапенко.

Однако возникает вопрос о захвате Мадуро, который не был санкционирован Конгрессом США – нижней и верхней палатой парламента. Но у американского президента есть достаточно серьезные полномочия в рамках исполнительной власти.

Какова ситуация в Венесуэле?