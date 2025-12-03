Ведутся на призрачную идею: аналитик сказал, чем России удается приманивать США
- Кирилл Дмитриев предложил США экономическую программу на 2 триллиона долларов, в частности сотрудничество в сфере природных ресурсов России.
- Аналитик Евгений Костогрызов считает, что США интересует Россия только в аспекте ресурсов и географии, но возможные выгоды переоценены.
Кирилл Дмитриев во время визита в США предложил американцам экономическую программу на 2 триллиона долларов. Речь идет о сотрудничестве двух стран и использовании природных ресурсов России. В замен Кремль, вероятно, хочет, чтобы администрация Дональда Трампа повлияла каким-то образом на Украину в контексте мирных переговоров.
Аналитик Совета внешней политики "Украинская призма" Евгений Костогрызов рассказал 24 Каналу, что Россия может быть интересна США учитывая ее ресурсы. Такого же принципа придерживаются в Китае, предоставляя Кремлю поддержку в войне против Украины.
Чем конкретно России могла заинтересовать США?
Евгений Костогрызов считает, что США интересует Россия только в сфере ресурсов и географии, ведь о развитии технологий на уровне и не говорится.
Есть возможности для эксплуатации российских недр и географии, в частности так называемого Северного маршрута, который скорее всего образуется из-за последствий глобального потепления. Россия это подает Трампу, как перспективные проекты,
– сказал он.
Президент США является человеком, который часто мыслит категориями инвестиций, поэтому и видят в этом определенную выгоду.
По словам аналитика, россиянам, к сожалению, пока удается удачно "жонглировать" возможными, но пока абсолютно нереальными положительными последствиями для США. Именно с учетом этого, Кремль стремится навязать американцам совместные экономические планы развития.
Кроме этого, из-за политического соперничества США и Китая, администрация Трампа стремится забрать все российские ресурсы себе, чтобы они не достались китайцам для усиления их экономики.
Костогрызов считает, что у американцев возникло ложное представление об этом, ведь выгода от возможных ресурсов значительно меньше, чем угроза усиления России.
Сотрудничество США и России: что известно?
США, вероятно, стремятся поощрить Россию к миру обещаниями ослабить санкции. Кроме этого между Москвой и Вашингтоном могут продолжаться тайные обсуждения энергетических соглашений.
Владимир Путин предлагает США добывать энергоресурсы на Аляске. Он утверждает, что Россия якобы имеет необходимые для этого технологии.
Кремль стремится избежать публичного обсуждения результатов встречи между представителями США и России. Это может быть связано с мирным соглашением, которую американцы предложат Путину.