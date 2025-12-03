Ведутся на призрачную идею: аналитик сказал, чем России удается приманивать США

Кирилл Дмитриев во время визита в США предложил американцам экономическую программу на 2 триллиона долларов. Речь идет о сотрудничестве двух стран и использовании природных ресурсов России. В замен Кремль, вероятно, хочет, чтобы администрация Дональда Трампа повлияла каким-то образом на Украину в контексте мирных переговоров.

Аналитик Совета внешней политики "Украинская призма" Евгений Костогрызов рассказал 24 Каналу, что Россия может быть интересна США учитывая ее ресурсы. Такого же принципа придерживаются в Китае, предоставляя Кремлю поддержку в войне против Украины.

Чем конкретно России могла заинтересовать США?

Евгений Костогрызов считает, что США интересует Россия только в сфере ресурсов и географии, ведь о развитии технологий на уровне и не говорится.

Есть возможности для эксплуатации российских недр и географии, в частности так называемого Северного маршрута, который скорее всего образуется из-за последствий глобального потепления. Россия это подает Трампу, как перспективные проекты,

– сказал он.

Президент США является человеком, который часто мыслит категориями инвестиций, поэтому и видят в этом определенную выгоду.

По словам аналитика, россиянам, к сожалению, пока удается удачно "жонглировать" возможными, но пока абсолютно нереальными положительными последствиями для США. Именно с учетом этого, Кремль стремится навязать американцам совместные экономические планы развития.

Кроме этого, из-за политического соперничества США и Китая, администрация Трампа стремится забрать все российские ресурсы себе, чтобы они не достались китайцам для усиления их экономики.

Костогрызов считает, что у американцев возникло ложное представление об этом, ведь выгода от возможных ресурсов значительно меньше, чем угроза усиления России.

Сотрудничество США и России: что известно?