"Не отвечают интересам Америки": Белый дом заявил о выходе из 66 международных организаций
- Президент США Дональд Трамп подписал документ о прекращении финансирования и участия США в 66 международных организациях.
- США выходят из 31 структуры ООН и 35 организаций вне системы ООН.
В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп подписал документ о прекращении финансирования и участия Соединенных Штатов в 66 международных организациях. В Вашингтоне заявили, что эти структуры "больше не отвечают интересам Америки".
Организации преимущественно отвечали за глобальную политику устойчивого развития. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Смотрите также Трамп может купить Гренландию: в США обсуждают варианты получения острова
Что известно о выходе США из международных организаций?
По данным пресс-службы Белого дома, США прекращают участие в 66 международных организациях: 31 структуре ООН и 35 организациях вне системы Организации Объединенных Наций.
В частности, вне системы ООН речь идет преимущественно об организациях, работающих в сферах климатической политики, возобновляемой энергетики, окружающей среды, демократии, культуры, миграции, кибербезопасности и международного развития. В то же время среди структур ООН – органы и программы, связаны с экономическим и социальным развитием, климатом, гендерной политикой, правами человека, миростроительством, торговлей, образованием и гуманитарными вопросами.
В Вашингтоне заявили, что эти структуры "больше не отвечают интересам Америки".
Также в Белом доме отметили, что часть из них продвигает радикальную климатическую политику, идеи глобального управления и идеологические программы. Такие заявления, по мнению администрации, противоречат суверенитету и экономической мощи США.
Что известно о последних заявлениях представителей США?
Госдеп США подтвердил, что Западное полушарие признано "исключительной зоной" интересов Америки, в частности относительно стратегических приоритетов в регионе. Президент Трамп подчеркнул важность Гренландии для безопасности США и выразил жесткие позиции в отношении лидеров Кубы и Колумбии.
Заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер заявил о необходимости вхождения Гренландии в состав США для усиления американской системы безопасности. Миллер не исключил возможности силового сценария в отношении острова, но поставил под сомнение территориальные претензии Дании на Гренландию.
Госдеп США обратился к россиянам и иранцам с призывом не играть в игры с Дональдом Трампом. В сообщениях его назвали "человеком дела".