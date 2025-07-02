Заслуживает похвалы: Илон Маск написал новый пост о Трампе
- Илон Маск похвалил Дональда Трампа за успешное решение нескольких серьезных конфликтов, включая ситуацию с Израилем и Сектором Газы.
- Этот позитивный пост Маска появился после того, как Трамп угрожал депортировать его из США.
Несмотря на конфликт Илона Маска и президента США Дональда Трампа в социальных сетях иногда появляются положительные посты. Так миллиардер внезапно похвалил американского лидера.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Илона Маска в X.
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Маск снова благосклонен к Трампу
Когда Дональд Трамп опубликовал новость о том, что Израиль согласился на условия для временного прекращения огня в Секторе Газа, Илон Маск выложил свой пост. Он отметил, что президент "заслуживает похвалы".
Отдадим должное тому, кто заслуживает похвалы. Трамп успешно решил несколько серьезных конфликтов во всем мире,
– написал Маск.
Интересно, что такой добрый пост миллиардер написал после того, как Трамп угрожал депортировать его из США. Американский лидер заявлял, что Маск, вероятно, должен был бы закрыть свой бизнес и "вернуться в Южную Африку", если бы государство не предоставляло ему субсидии.
Напомним, между Трампом и Маском возникла публичная ссора, когда бизнесмен раскритиковал президентский законопроект о расходах Конгресса. Илон Маск написал несколько гневных постов о Трампе, но впоследствии удалил их, заявив, что сожалеет о сказанном.