Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Илона Маска в X.

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Маск снова благосклонен к Трампу

Когда Дональд Трамп опубликовал новость о том, что Израиль согласился на условия для временного прекращения огня в Секторе Газа, Илон Маск выложил свой пост. Он отметил, что президент "заслуживает похвалы".

Отдадим должное тому, кто заслуживает похвалы. Трамп успешно решил несколько серьезных конфликтов во всем мире,

– написал Маск.

Интересно, что такой добрый пост миллиардер написал после того, как Трамп угрожал депортировать его из США. Американский лидер заявлял, что Маск, вероятно, должен был бы закрыть свой бизнес и "вернуться в Южную Африку", если бы государство не предоставляло ему субсидии.

Напомним, между Трампом и Маском возникла публичная ссора, когда бизнесмен раскритиковал президентский законопроект о расходах Конгресса. Илон Маск написал несколько гневных постов о Трампе, но впоследствии удалил их, заявив, что сожалеет о сказанном.