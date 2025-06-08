Отец Илона Маска осудил сына за ссору с Трампом

Несколько дней подряд продолжается публичный спор Трампа и Маска. Отец американского миллиардера объяснил, почему бывшие союзники поссорились.

Отец Маска приехал в Москву для участия в "Форуме будущего 2050". В комментарии российским СМИ он прокомментировал конфликт своего сына с Трампом, передает 24 Канал.

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Что говорит отец Илона Маск

Эррол Маск заявил, что его сын допустил ошибку, поссорившись с американским президентом. По его мнению, Илон и Дональд очень "устали от напряженного труда", а также "в течение 5 месяцев находятся в состоянии сильного стресса", поэтому в ссоре между ними нет ничего необычного.

По его словам, Трамп и Маск пока не могут прийти к каким-то договоренностям, но Эррол уверен, что в конфликте победа на стороне главы Белого дома.

Трамп победит, он президент, он был избран президентом. Так что, знаете, Илон совершил ошибку, я думаю, но он устал, у него стресс. Пять месяцев непрерывного стресса,

– сказал Эррол.

Он добавил, что Илон придерживается своих принципов и не хочет поддерживать неэффективные инициативы демократов. Между тем Трамп, по мнению Эррола, делает все ради того, чтобы заручиться поддержкой избирателей.

По его мнению, конфликт президента США и миллиардера – это просто мелочь, которая закончится "завтра".

Справка: Ранее Эррол Маск признавал, что в их семье восхищаются Путиным. Российского диктатора он назвал сильным лидером. Кроме того, отец миллиардера заявил, что только со временем можно будет понять, кто действительно начал войну в Украине.

Напомним, что конфликт между Трампом и Илоном Маском начался после того, как последний раскритиковал законопроект, который продвигает глава Белого дома, из-за вероятного увеличения дефицита бюджета США на 2,4 триллиона долларов.