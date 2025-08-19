В администрации Дональда Трампа отметили, что встреча в Белом доме 18 августа открыла новый, положительный этап в отношениях между Соединенными Штатами и Украиной.

Как у Трампа комментируют спор с Зеленским в Овальном доме в феврале?

В материале отмечают, что перезагрузка отношений Трампа и Зеленского выглядит настоящей.

Сначала там указали на комплимент Трампа относительно внешнего вида Зеленского.

Также издание обратило внимание на более расслабленную атмосферу во время общения вице-президента Джей Ди Венса с президентом Украины и многочисленные благодарности, которые выражал Зеленский.

Так, атмосфера переговоров в Белом доме 18 августа очень контрастировала со встречей, состоявшейся в феврале.

"Взаимопонимание между президентами было потрясающим", – отметил высокопоставленный чиновник администрации в комментарии изданию.

Кроме этого, он добавил, что то, что произошло на встрече в Овальном кабинети в феврале, уже осталось позади.

По его словам, дальнейшие переговоры были "очень продуктивными".

Что известно о нюансах встречи Зеленского с Трампом 18 августа?