Признание оккупированных территорий российскими: какова цель скандальных заявлений Виткоффа

Спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что Украине стоит отдать оккупированные территории России, ведь там находятся русскоязычные люди, которые проголосовали за это на референдумах. Продвижение российских нарративов от США выглядит очень странно, однако здесь есть одно "но".

Об этом 24 Каналу рассказала политолог-американистка Александра Филиппенко, заметив, что уже завтра в Саудовской Аравии стартуют переговоры между Россией и США. Виткофф хочет показать свои "знания" о событиях на ВОТ именно поэтому.

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Почему Уиткофф продвигает российские нарративы

Своим заявлением Уиткофф фактически повторяет российские нарративы. Еще раньше Такер Карлсон, который брал у Виткоффа интервью, размышлял, почему США должны поддерживать Украину, а не Россию. В общем Уиткофф не должен был бы обсуждать вопросы российско-украинской войны, ведь он является спецпредставителем на Ближнем Востоке.

Сейчас он пытается транслировать, как он понимает российскую сторону, причины, показывает, что он знает о референдумах. Он "рассыпает пряники" для России, чтобы переговоры в Саудовской Аравии прошли успешно,

– сказала Филиппенко.

Она отметила, что Виткофф говорит это не от имени США. Американская пресса сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио недоволен его действиями. В то же время пророссийские заявления Уиткоффа удивили весь мир. Спецпредставитель назвал отдачу "российских регионов" ключевым вопросом переговоров между США и Россией.

Более того, Виткофф в интервью вспомнил свою вторую встречу с Владимиром Путиным. Спецпредставитель заявил, что российский диктатор сказал, что ходил молиться в церковь за Трампа, когда было покушение на его жизнь. Также Путин попросил Виткоффа передать заказанный у российского художника "прекрасный" портрет президента США.

Если не учитывать предстоящие переговоры в Саудовской Аравии, выглядит все максимально странно. Однако пока трудно предсказать, как завтра они будут проходить,

– отметила политолог-американист.

Она добавила, что Трампу очень важно сейчас показать какой-то результат работы по российско-украинской войне. Поэтому, вероятно, Уиткофф помогает "напустить розовый дым" на Кремль, чтобы добиться хоть чего-то на переговорах.