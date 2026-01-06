СМИ писали о "перевороте": столицу Венесуэлы ночью всколыхнула стрельба в правительственном квартале

В столице Венесуэлы Каракасе ночью 6 января раздавалась интенсивная стрельба. Это произошло в районе президентского дворца Мирафлорес.

Точно не известно, что именно произошло, но сеть уже взорвалась рядом вероятных объяснений. 24 Канал благодаря Express собрал, что мы знаем на данный момент.

Что могло быть причиной ночной стрельбы в Каракасе 6 января?

В Венесуэле в Каракасе ночью 6 января раздавалась стрельба. Люди слышали выстрелы возле президентского дворца Мирафлорес, также на улицах Каракаса заметили бронетехнику и солдат.

Что конкретно произошло – неизвестно. По сообщениям местных СМИ, военные стреляли по дронам в правительственном квартале. Также некоторые медиа подавали это событие как якобы попытку государственного переворота.

После ряда панических сообщений в социальных сетях СМИ все же выяснили, что ситуация в столице Венесуэлы, по сообщению местных властей, находится под контролем. На улицах спокойно.

По неофициальным данным, правительственная гвардия в Каракасе якобы по ошибке открыла огонь по собственному беспилотнику, приняв его за вражеский объект. Официальной информации от властей Венесуэлы на момент публикации не было.

На каком фоне произошел этот инцидент в Каракасе?