ЗМІ писали про "переворот": столицю Венесуели вночі сколихнула стрілянина в урядовому кварталі

У столиці Венесуели Каракасі вночі 6 січня лунала інтенсивна стрілянина. Це сталося у районі президентського палацу Мірафлорес.

Точно не відомо, що саме сталося, але мережа вже вибухнула низкою ймовірних пояснень. 24 Канал завдяки Express зібрав, що ми знаємо на цей момент.

Що могло бути причиною нічної стрілянини у Каракасі 6 січня?

У Венесуелі в Каракасі вночі 6 січня лунала стрілянина. Люди чули постріли біля президентського палацу Мірафлорес, також на вулицях Каракаса помітили бронетехніку та солдатів.

Що конкретно сталося – невідомо. За повідомленнями місцевих ЗМІ, військові стріляли по дронах в урядовому крварталі. Також деякі медіа подавали цю подію як нібито спробу державного перевороту.

Після низки панічних повідомлень у соціальних мережах ЗМІ все ж з'ясували, що ситуація у столиці Венесуели, за повідомленням місцевої влади, перебуває під контролем. На вулицях спокійно.

Звуки стрілянини у Каракасі, які швидко поширилися в соцмережах: дивіться відео очевидців

Робота зенітних установок, схоже, по невідомих дронах у небі: відео свідків

За неофіційними даними, урядова гвардія в Каракасі нібито помилково відкрила вогонь по власному безпілотнику, прийнявши його за ворожий об'єкт. Офіційної інформації від влади Венесуели на момент публікації не було.

На якому тлі відбувся цей інцидент у Каракасі?