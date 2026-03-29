Стубб отреагировал на падение украинского БПЛА на территории Финляндии

29 марта несколько беспилотников нарушили воздушное пространство на юго-востоке Финляндии. Два из них упали вблизи города Коувола в 50 километрах от границы с Россией.

Впоследствии Воздушные силы Финляндии идентифицировали один из аппаратов как украинский дрон Ан-196 "Лютый".

Как в Финляндии реагируют на "визит" дронов?

Президент страны Александр Стубб в соцсети "Х" подтвердил, что утром на территории Финляндии залетели беспилотники. Один из них оказался украинским.

Хочу подчеркнуть, что для Финляндии нет военной угрозы,

– заявил политик.

Он отметил, что Финляндия внимательно следит за ситуацией а также готова реагировать на возможные дальнейшие инциденты и защищать свою территорию.

Во вторник, 31 марта, парламентский комитет по вопросам обороны Финляндии соберется на внеочередное заседание. На нем, в частности, обсудят инцидент с беспилотниками, которые упали на юго-востоке страны. Об этом сообщил председатель комитета Хейкки Аутто в соцсети X.

По его словам, депутаты заслушают экспертов относительно появления дронов в воздушном пространстве Финляндии.

Тем временем финская полиция начала предварительное расследование падения беспилотников.

Дело квалифицируют как грубую халатность, создавшую угрозу для людей, но квалификация может измениться в ходе следствия.

Правоохранители отмечают, что главная задача расследования – откуда эти дроны взялись и почему упали в Финляндии.

К слову, премьер-министр Петтери Орпо предположил, что дроны могли быть украинскими, поскольку Украина как раз в это время наносила удары по объектам в Ленинградской области, которая граничит с Финляндией.

Что известно об атаке Украины на Россию 29 марта?