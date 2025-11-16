Стубб высмеял военные "достижения" Путина, припомнив Сталина, который добрался до Берлина за 4 года
- Финский президент высмеял военные "достижения" Путина, сравнив их с достижениями Сталина во времена Второй мировой.
- Стубб отметил, что Россия не сядет за стол переговоров добровольно, и выделил три ключевых пункта для перемирия.
Во Вторую мировую войну советский диктатор Иосиф Сталин за четыре года сумел дойти до Берлина. Владимир Путин за столько же времени ценой огромных человеческих жертв ограничился лишь минимальными "достижениями".
Такое мнение в новом интервью высказал президент Финляндии Александр Стубб. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.
Как Стубб высмеял "достижения" Путина?
Финский президент напомнил, как во время Второй мировой войны за четыре года Сталин оказался в Берлине. Стубб сравнил достижения советского диктатора с современными военными "успехами" Путина.
Прошло почти четыре года войны (полномасштабной войны в Украине – 24 Канал). Россия даже близко не дошла до Киева. И не дойдет,
– сказал европейский лидер.
Кроме того, он предположил, что Москва не сядет за стол переговоров добровольно. На пути к перемирию есть якобы три главных пункта: гарантии безопасности для Украины, восстановления ее экономики и достижения определенного согласия по территориальным вопросам.
Стубб призвал усилить давление на страну-агрессора и в дальнейшем поддерживать Киев – даже несмотря на коррупционный скандал.
