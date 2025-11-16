Хинкл регулярно распространяет кремлевскую пропаганду. Его аккаунт в соцсети "Х" содержит много заявлений и фото Владимира Путина. В частности, одну из фотографий главы Кремля блогер опубликовал 12 ноября, попросив пользователей описать диктатора одним словом, передает 24 Канал.

Каким одним словом в ВСУ описали Путина?

Под заметкой собралось более 5 тысяч комментариев. Были среди них отвратительные, где Путина называли "лидером", "государственником", "бесстрашным", "легендой", "патриотом", "героем". Но немало было и тех, которые точно освещали сущность президента России. Это такие как "убийца", "похититель детей", "ошибка", "нацист", "Гитлер 2", "террорист".

Впрочем, наиболее метко диктатора описали украинские военные. Официальный аккаунт Сухопутных войск ВСУ назвал Путина "мишенью".

Лучшее описание Путина одним словом / Скриншот

Очевидно, это совсем не та реакция, которую ожидал увидеть Хинкл, публикуя свой пост.

Что известно о стороннике Путина – Джексоне Хинкле?

Джексон Хинкл – 27-летний американский политический комментатор и блогер. Он называет себя американским консервативным марксистом-ленинистом. Поддерживает Россию в войне против Украины и ХАМАС в противостоянии с Израилем. Блогер заявлял, что Украина должна "безусловно капитулировать".

Хинкла обвиняют в распространении дезинформации, конспирологических теорий и манипулятивного контента. Из-за этого он был заблокирован на YouTube и Twitch.

Хинкл критикует западную политику, империализм и выражает симпатии ко многим государствам, которые находятся в оппозиции к Западу.

Как пишет Центр стратегических коммуникаций, 3 июля 2024 года Хинкл выступил на пресс-конференции в ООН, организованной Россией. Он был среди иностранных журналистов, которые "только что посетили Донбасс" и выступили с рядом фейков о войне.

