Об особенностях российской пропаганды в интервью Insight News рассказал профессор Люблянского университета, руководитель Центра маркетинга и связей с общественностью Деян Верчич, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Украинцев "массово депортируют" из Португалии: что происходит на самом деле и при чем здесь Россия

Как Россия продвигает свои нарративы в Словении?

В разговоре с медиа профессор Деян Верчич очертил ключевые цели российских информационных операций в Словении и объяснил, почему их следует рассматривать сквозь призму пропаганды, а не дезинформации.

По его словам, главные усилия российских коммуникационных стратегий направлены на формирование отношения словенского общества к нескольким направлениям – к самой России, к словенскому правительству и политическим партнерствам страны, включая ЕС, НАТО, Западу и США. Только после этого, отмечает он, появляется украинская тематика.

Верчич отмечает, что пропаганда охватывает значительно более широкий спектр влияний – "от белой пропаганды с одной стороны, которая в основном является очень благоприятной, очень правильной, очень правдивой коммуникацией и всем, что происходит, до полностью черной пропаганды с другой стороны".

Он подчеркивает, что в Словении Россия активно работает над созданием благоприятного образа, в частности через апелляции к панславизму – идеи "славянского единства" и дистанцирования от Запада.

"На этом базируется очень разветвленная культурная дипломатия, которая продолжается уже давно. Россия имеет очень хорошую коммуникационную инфраструктуру, очень хорошие коммуникационные артефакты и очень хороших художников, которых она может постоянно экспортировать. И вокруг этого существует целая сеть",

– объясняет Верчич.

Отдельно профессор обращает внимание на "почти невидимую" линию влияния, которая простирается от России через Сербию и Республику Сербскую в Боснии и Герцеговине и достигает Словении. На этом направлении, по его оценке, сосредоточена значительная часть финансовых потоков, которые создают риски для национальной безопасности.

Затем, с другой стороны, есть нарратив, который, я бы сказал, опирается на легитимацию неолиберализма, как его используют сегодня, а с другой стороны, обосновывает нелиберальные демократии – Россию, Венгрию, можно добавить Китай, Турцию и тому подобное.

Это начинает политические дебаты, где многие люди начинают обсуждать, где мы позиционируем себя в этой новой геополитической игре,

– отмечает профессор.

Только после закрепления этих рамок в коммуникационное пространство вводится украинский вопрос – преимущественно из-за сомнений относительно ресурсов: готова ли Словения тратить средства на поддержку Украины, обеспечение вооружения или прием украинцев.

В то же время исследователь отмечает, что хотя в стране существуют платформы и отдельные лица, которые прямо транслируют российские месседжи, их влияние значительно меньше по сравнению со стратегическими темами, которые Россия последовательно продвигает.

Как российская пропаганда работает против Украины и Европы?