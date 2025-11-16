Такое мнение в новом интервью высказал президент Финляндии Александр Стубб. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.
Как Стубб высмеял "достижения" Путина?
Финский президент напомнил, как во время Второй мировой войны за четыре года Сталин оказался в Берлине. Стубб сравнил достижения советского диктатора с современными военными "успехами" Путина.
Прошло почти четыре года войны (полномасштабной войны в Украине – 24 Канал). Россия даже близко не дошла до Киева. И не дойдет,
– сказал европейский лидер.
Кроме того, он предположил, что Москва не сядет за стол переговоров добровольно. На пути к перемирию есть якобы три главных пункта: гарантии безопасности для Украины, восстановления ее экономики и достижения определенного согласия по территориальным вопросам.
Стубб призвал усилить давление на страну-агрессора и в дальнейшем поддерживать Киев – даже несмотря на коррупционный скандал.
Последние новости о Путине:
Американский блогер Джексон Хинкл, который регулярно распространяет кремлевскую пропаганду, попросил пользователей соцсети Х описать российского диктатора одним словом. Под заметкой собралось более 5 тысяч комментариев, среди которых официальный аккаунт Сухопутных войск ВСУ назвал Путина "мишенью".
Эксклюзивно для 24 Канала эксперт-международник Александр Демченко рассказал, что после появления беспилотников неподалеку от резиденции главы Кремля там усилили меры безопасности. В частности, построили несколько одинаковых кабинетов, чтобы скрыть реальное местонахождение Путина.