Таким образом кремлевские приспешники пытаются скрыть реальное местонахождение диктатора. Журналист, эксперт-международник Александр Демченко рассказал 24 Каналу, что российским чиновникам запрещено переодеваться, ведь они все должны быть одеты в одинаковые костюмы. Он считает, что это все в России происходит неспроста.

Смотрите также Получила приглашение из Кремля: расследователи рассказали о несовершеннолетней любовнице Путина

От чего Путин прячется среди своих?

Александр Демченко отметил, что после того, как беспилотники залетели неподалеку от резиденции Путина, он очень испугался из-за этого.

От этого и все одинаковые кабинеты, ведь главная задача защититься. Наверное, даже в бункерах Путина есть такие кабинеты,

– сказал он.

Выглядит, что диктатор уверен, что все эти меры безопасности его уберегут от возможной угрозы его жизни.

Журналист считает, что Путину может угрожать его же охрана, ведь спецслужбы других стран, в частности США, уже давно могли подкупить людей, чтобы те работали на них.

Неужели мы думаем, что российские ФСО, ФСБ не коррумпированы? Они уже давно продали Путина. И в случае необходимости его "сливают",

– подчеркнул он.

Демченко подытожил, что кремлевскому диктатору, вероятно, в таком случае ничего не поможет: ни одинаковые кабинеты, ни охранники. Он очень боится переворота в России, поэтому будет усиливать меры безопасности еще сильнее.

Какие сейчас проблемы в России?