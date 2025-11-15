Таким чином кремлівські посіпаки намагаються приховати реальне місцеперебування диктатора. Журналіст, експерт-міжнародник Олександр Демченко розповів 24 Каналу, що російським чиновникам заборонено перевдягатись, адже вони всі мають бути одягнені в однакові костюми. Він вважає, що це все в Росії відбувається неспроста.

Від чого Путін ховається серед своїх?

Олександр Демченко зазначив, що після того, як безпілотники залетіли неподалік від резиденції Путіна, він дуже злякався через це.

Від цього й всі однакові кабінети, адже головне завдання захиститись. Напевно, навіть у бункерах Путіна є такі кабінети,

– сказав він.

Виглядає, що диктатор впевнений, що всі ці заходи безпеки його вбережуть від можливої загрози його життю.

Журналіст вважає, що Путіну може загрожувати його ж охорона, адже спецслужби інших країн, зокрема США, вже давно могли підкупити людей, щоб ті працювали на них.

Невже ми думаємо, що російські ФСО, ФСБ не корумповані? Вони вже давно продали Путіна. І у разі необхідності його "зливають",

– наголосив він.

Демченко підсумував, що кремлівському диктатору, ймовірно, в такому випадку нічого не допоможе: ні однакові кабінети, ні охоронці. Він дуже боїться перевороту у Росії, тому посилюватиме заходи безпеки ще сильніше.

Які зараз проблеми у Росії?