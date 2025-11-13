Так, Харчева може бути таємною коханкою Путіна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Проект".

Що відомо про Харчеву і Матвієнко?

У матеріалі йдеться про конкурс "Міс Росія – 2011", де брала участь Аліса Харчева з Корольова. Глядачі тоді не знали, що перед ними – таємна коханка Путіна, яка у той період регулярно приїжджала до його резиденції, коли там не було Аліни Кабаєвої.

За версією "Проекту", ці поїздки стали спробою групи молодих людей отримати вплив через знайомство глави Кремля з неповнолітньою абітурієнткою.

Журналісти наводять біографічні деталі: Харчева, як стверджують, народилася в родині спортсмена – її батько, Всеволод Харчев, грав за московське "Динамо", але сім’я не мала значного матеріального ресурсу на старті її дорослого життя, бо батько вже завершував кар'єру. Через знайомих дівчина нібито познайомилася з Володимиром Табаком – випускником журфаку, який був пов’язаний з кремлівським молодіжним рухом "Наші" і, за деякими даними, мав контакти з креативними підрозділами адміністрації президента. Сам Табак, за матеріалом, ініціював проєкт еротичного календаря як подарунок Путіну на день народження, а контакти з моделями, що брали участь у зйомці, опинилися у розпорядженні резиденції.

"Проект" стверджує, що менш ніж за місяць після цього одну зі студенток – 17‑річну Харчеву – запросили до Кремля. Стосунки тривали близько року з 2010 до 2011. Студентка регулярно приїжджала в підмосковну резиденцію Путіна – Ново-Огарьово. Потім дівчина, за даними різних джерел, отримала низку подарунків, а пізніше, за даними Reuters, стала власницею елітної квартири у МосквІ, оформленої через структуру, пов’язану з другом Путіна Аркадієм Ротенбергом.

У подальшому Харчева вступила до МДІМВ, нині носить прізвище Ахильгова й володіє студією засмаги в Москві. Її батько, згідно з публікаціями, у 2020 році працевлаштувався в прокремлівську організацію "Діалог", якою керує Табак, де отримує близько 100 тисяч рублів на місяць.

Друга історія стосується Валентини Матвієнко, яка у 2011 році очолила Раду Федерації і тим самим стала однією з найвпливовіших жінок у сучасній російській політиці. "Проект" описує її кар’єрний шлях як побудований за підтримки кількох впливових чоловіків із вищих ешелонів влади, підкреслюючи, що її просування і приклади на кшталт Харчевої демонструють "феодальні" ознаки політичної культури в Росії: жінки або виступають інструментом впливу, або потрапляють на високі посади завдяки чоловічому заступництву.

