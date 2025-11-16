Стубб висміяв військові "здобутки" Путіна, пригадавши Сталіна, який дістався Берліна за 4 роки
- Фінський президент висміяв військові "здобутки" Путіна, порівнявши їх із досягненнями Сталіна в часи Другої світової.
- Стубб зазначив, що Росія не сяде за стіл переговорів добровільно, і виділив три ключові пункти для перемир'я.
У Другу світову війну радянський диктатор Йосип Сталін за чотири роки зумів дійти до Берліна. Володимир Путін за стільки ж часу ціною величезних людських жертв обмежився лише мінімальними "здобутками".
Таку думку в новому інтерв'ю висловив президент Фінляндії Александр Стубб. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Associated Press.
Як Стубб висміяв "здобутки" Путіна?
Фінський президент нагадав, як під час Другої світової війни за чотири роки Сталін опинився в Берліні. Стубб порівняв здобутки радянського диктатора з сучасними військовими "успіхами" Путіна.
Пройшло майже чотири роки війни (повномасштабної війни в Україні – 24 Канал). Росія навіть близько не дійшла до Києва. І не дійде,
– сказав європейський лідер.
Окрім того, він припустив, що Москва не сяде за стіл переговорів добровільно. На шляху до перемир'я є нібито три головні пункти: гарантії безпеки для України, відновлення її економіки та досягнення певної згоди щодо територіальних питань.
Стубб закликав посилити тиск на країну-агресорку й надалі підтримувати Київ – навіть попри корупційний скандал.
