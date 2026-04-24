Российские самолеты снова вторглись в воздушное пространство НАТО

Россия продолжает свои провокации в воздушном пространстве НАТО. Польша сообщила о перехвате российских истребителей.

Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны Цезарий Томчик днем 24 апреля.

Что известно о российской провокации?

Цезарий Томчик сообщил, что польские истребители F-16 перехватили 2 российских Су-30. Произошло это над Балтийским морем.

Справочно. Истребители Су-30 – одна из последних авиационных разработок СССР. Их длина – 21,9 метра, вес – 18 800 килограммов, дальность полета – до 3 000 километров, продолжительность полета без дозаправки – 210 минут. Цена одного такого самолета составляет около 50 миллионов долларов.

Любое нарушение безопасности Польши и региона получит немедленный ответ НАТО,

– написал он на своей странице в X.

О деталях операции перехвата пока не сообщается. В то же время это уже был третий подобный случай с начала апреля.

Напомним, что 9 апреля польские истребители F-16 перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 над Балтийским морем. Тогда борт не нарушил воздушное пространство страны, но двигался без поданного плана полета и с выключенным транспондером.

8 апреля тоже был такой инцидент с участием Ил-20.

Что в Польше говорят о войне с Россией?

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил опасения, что Россия может угрожать странам НАТО уже в ближайшие месяцы. Он сомневается в способности США защитить Европу.

Он вспомнил, как российские беспилотники в 2025 нарушали воздушное пространство Польши, но союзники НАТО не были готовы воспринимать это как акт нападения. Поэтому такое отношение вызывает сомнения у польских политиков в готовности Альянса к реагированию.