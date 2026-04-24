Про це повідомив заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик вдень 24 квітня.

Що відомо про російську провокацію?

Цезарій Томчик повідомив, що польські винищувачі F-16 перехопили 2 російські Су-30. Сталося це над Балтійським морем.

Довідково. Винищувачі Су-30 – одна з останніх авіаційних розробок СРСР. Їхня довжина – 21,9 метра, вага – 18 800 кілограмів, дальність польоту – до 3 000 кілометрів, тривалість польоту без дозаправки – 210 хвилин. Ціна одного такого літака становить близько 50 мільйонів доларів.

Будь-яке порушення безпеки Польщі та регіону отримає негайну відповідь НАТО,

– написав він на своїй сторінці в X.

Про деталі операції перехоплення наразі не повідомляється. Водночас це вже був третій подібний випадок з початку квітня.

Нагадаємо, що 9 квітня польські винищувачі F-16 перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем. Тоді борт не порушив повітряний простір країни, але рухався без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером.

8 квітня теж був такий інцидент за участі Іл-20.

Що у Польщі говорять про війну з Росією?

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив побоювання, що Росія може загрожувати країнам НАТО вже найближчими місяцями. Він сумнівається у здатності США захистити Європу.

Він пригадав, як російські безпілотники у 2025 порушували повітряний простір Польщі, але союзники НАТО не були готові сприймати це як акт нападу. Тож таке ставлення викликає сумніви у польських політиків у готовності Альянсу до реагування.