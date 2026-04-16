Обмеження були запроваджені через необхідність забезпечення безпеки повітряного простору під час активності російських засобів ураження поблизу кордону. Про це повідомляє Польське агентство повітряної навігації (PANSA).

Як російська атака на Україну вплинула на авіасполучення Польщі?

У ніч проти 16 квітня Польща була змушена реагувати на масовану атаку Росії по території України, яка вплинула на безпеку повітряного простору регіону. Через загрозу та активність військової авіації тимчасово призупинили роботу аеропорти в Любліні та Жешуві.

Через необхідність забезпечення свободи дій військової авіації аеропорти в Любліні та Жешові тимчасово призупинили повітряні операції,

– йдеться у повідомленні Польського агентства повітряної навігації.

Крім того, Оперативне командування Збройних сил Польщі підняло в повітря винищувачі для патрулювання та захисту повітряного простору країни.

Такі заходи були ухвалені на тлі масованого комбінованого удару Росії по Україні із застосуванням ракет і безпілотників, частина з яких рухалася в напрямку західних регіонів.

Після стабілізації ситуації роботу аеропортів було відновлено, однак у регіоні зберігається підвищений рівень готовності.

