Ограничения были введены из-за необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства во время активности российских средств поражения вблизи границы. Об этом сообщает Польское агентство воздушной навигации (PANSA).
Как российская атака на Украину повлияла на авиасообщение Польши?
В ночь на 16 апреля Польша была вынуждена реагировать на массированную атаку России по территории Украины, которая повлияла на безопасность воздушного пространства региона. Из-за угрозы и активности военной авиации временно приостановили работу аэропорты в Люблине и Жешуве.
Из-за необходимости обеспечения свободы действий военной авиации аэропорты в Люблине и Жешуве временно приостановили воздушные операции,
– говорится в сообщении Польского агентства воздушной навигации.
Кроме того, Оперативное командование Вооруженных сил Польши подняло в воздух истребители для патрулирования и защиты воздушного пространства страны.
Такие меры были приняты на фоне массированного комбинированного удара России по Украине с применением ракет и беспилотников, часть из которых двигалась в направлении западных регионов.
После стабилизации ситуации работа аэропортов была восстановлена, однако в регионе сохраняется повышенный уровень готовности.
Что известно об атаке России по Украине 16 апреля?
Враг массированно атаковал Украину, применив ракеты и беспилотники. Города пережили несколько волн ударов по критической, портовой и жилой инфраструктуре, есть погибшие и пострадавшие. Всего за сутки 15 – 16 апреля Россия осуществила две волны комбинированных атак. 667 воздушных целей из 703 сбили, в частности 31 ракету и 636 БпЛА. Часть целей попала по 26 локациях, еще на 25 зафиксировано падение обломков.
В Одессе зафиксировано несколько волн смешанных ракетно-дронных атак. Погибли 8 человек, по меньшей мере 12 получили ранения, повреждены портовые объекты, критическую инфраструктуру и жилые дома, в частности по меньшей мере три многоэтажки, общежитие и прилегающие сооружения. В отдельных локациях возникли пожары.
В Харькове в результате взрывов загорелся легковой автомобиль, предварительно без пострадавших. В Немышлянском районе удар повредил проезжую часть, выбил окна в пяти частных домах и повредил газовую сеть, два человека обратились за медицинской помощью. На местах работали экстренные службы.
В Днепре в результате ночной атаки погибли 2 человека, еще 27 получили ранения, 14 пострадавших госпитализированы, пятеро находятся в тяжелом состоянии.