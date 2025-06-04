Россия "соблазняет" Индию Су-57: обещает доступ к коду и локализацию

Россия активизировала усилия, чтобы "продавить" свой Су-57Е на индийский рынок. Кремль предложил Нью-Дели полный доступ к технологиям и локализацию производства.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на нас Bulgarian Military. Москва сделала Индии предложение по истребителю Су-57Е, которое называют "таким, от которого невозможно отказаться".

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Россия пытается удержать Индию за Су-57

Россияне обещают полный доступ к исходному коду, локализацию производства и полное соответствие стратегии "Сделано в Индии".

Су-57, который в России позиционируют как многоцелевой истребитель пятого поколения, давно пытаются "продавить" на индийский рынок. Но сейчас Кремль вышел с новым чрезвычайным предложением – глубокая интеграция с индийскими системами, обслуживание в Индии и совместная разработка части электроники.

Что именно предлагает Москва:

Полный доступ к исходному коду Су-57Е;

Локализация производства под инициативу Сделано в Индии;

Установка индийского вооружения, новых РЛС и бортовых систем;

Потенциальное использование технологий, привлеченных к модернизации Су-30МКИ.

Так Россия стремится сохранить свое влияние на одном из крупнейших рынков вооружения в мире – несмотря на усиление сотрудничества Индии с Западом.