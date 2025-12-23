Укр Рус
Геополитика Америка Назвал в честь себя: Трамп анонсировал строительство нового класса военных судов
23 декабря, 13:04
3

Назвал в честь себя: Трамп анонсировал строительство нового класса военных судов

Полина Буянова
Основні тези
  • Президент Дональд Трамп объявил о строительстве военных кораблей "класса Трампа", которые станут основой "золотого флота" ВМС США.
  • Новые суда будут иметь водоизмещение более 35 тысяч тонн, смогут запускать гиперзвуковые ракеты и использовать искусственный интеллект.

Президент Дональд Трамп объявил о строительстве военных кораблей "класса Трампа". Эти суда, по его словам, станут основой так называемого "золотого флота" Военно-морских сил США.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

О каких кораблях вообще идет речь?

Новые суда должны дополнить более пяти десятков эсминцев класса Arleigh Burke, которые сейчас являются основой флота США. В то же время Трамп неоднократно критиковал их, утверждая, что эти они не способны конкурировать с кораблями других государств.

По словам представителей ВМС, новые корабли будут иметь водоизмещение более 35 тысяч тонн. Суда также смогут быть платформой для запуска гиперзвуковых ракет и крылатых ракет с ядерными боеголовками.

Они помогут сохранить военное превосходство США, возродить американское судостроение и вселить страх во врагов Америки по всему миру, 
– заявил Трамп.

Президент США подчеркнул, что он лично участвовал в проектировании кораблей. Известно также, что в возможностях судов будут использоваться технологии искусственного интеллекта.

Нам очень нужны корабли... Наши корабли, некоторые из них, стали старыми и изношенными, и мы сейчас пойдем в совершенно противоположном направлении, 
– добавил Дональд Трамп.

Инициативы Дональда Трампа: последние новости

  • На территории Белого дома продолжается масштабное строительство нового бального зала Дональда Трампа стоимостью около 300 миллионов долларов. Работы проходят в ускоренном режиме, а сам проект уже называют одним из самых резонансных обновлений президентской резиденции за последние десятилетия.
     

  • Сам Трамп объяснял, что бальный зал нужен для проведения крупных официальных событий, в частности инаугураций, государственных и международных мероприятий. По его мнению, это позволит избежать зависимости от погодных условий и повысить уровень контроля во время массовых собраний.
     

  • Президент США также заверил, что не планирует называть своим именем новый бальный зал Белого дома. По его словам, вопрос названия пока не слишком обсуждался.