Судьба неизвестна: Верховного лидера Ирана Хаменеи могли убить, – СМИ

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, вероятно, погиб после удара, нанесенного в рамках совместной военной операции Израиля и США, которая началась утром 28 февраля и была направлена против ключевых фигур Тегерана.

Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на израильских чиновников.

Что сейчас с Хаменеи?

Израильские медиа сообщают, что связь с Верховным лидером аятоллой Али Хаменеи была потеряна после израильского удара по его резиденции.

В Иране пообещали опубликовали обращение Хаменеи позже. Израильские чиновники отметили, что он, вероятно, пострадал после удара.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в эфире NBC News, что "почти все чиновники живы и здоровы". Он отметил, что могли погибнуть 1 или 2 военные командующие, но "это не большая проблема".

В то же время он заявил, что, насколько ему известно, Хаменеи жив. Это пока единственная официальная информация из Ирана.

Считается, что в результате ударов могли погибнуть министр обороны Ирана Амир Насирзаде и командир Революционной гвардии Мохаммед Пакпур.

Позже крупнейшее иранское оппозиционное медиа Iran International сообщило о смерти советника Хаменеи Али Шамхани. Его убили авиаудары США и Израиля.

СМИ опубликовали спутниковые фото резиденции Али Хаменеи после, вероятно, ракетного удара. Здание получило существенные повреждения.



Резиденция Хаменеи после и до удара / Clash Report

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявлял, что целью операции Израиля и США является устранение режима аятоллы.

Пришло время для всех слоев народа в Иране... снять иго тирании и начать свободный и миролюбивый Иран,

– заявил он.

Израиль призвал иранцев избегать военных объекте ради собственной безопасности.

Наследный принц Ирана Реза Пехлеви также выступил с заявлением и призвал иранских военных и полицейских способствовать антирежимной деятельности и свергнуть исламский режим.

Что происходит в Иране?