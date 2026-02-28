Судьба неизвестна: Верховного лидера Ирана Хаменеи могли убить, – СМИ
- Израильские и американские силы провели операцию, направленную против руководства Ирана, во время которой, возможно, погиб аятолла Али Хаменеи.
- Иранские официальные лица отрицают гибель Хаменеи, но подтверждают возможные потери среди военных командиров, в частности смерть советника Али Шамхани.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, вероятно, погиб после удара, нанесенного в рамках совместной военной операции Израиля и США, которая началась утром 28 февраля и была направлена против ключевых фигур Тегерана.
Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на израильских чиновников.
Что сейчас с Хаменеи?
Израильские медиа сообщают, что связь с Верховным лидером аятоллой Али Хаменеи была потеряна после израильского удара по его резиденции.
В Иране пообещали опубликовали обращение Хаменеи позже. Израильские чиновники отметили, что он, вероятно, пострадал после удара.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в эфире NBC News, что "почти все чиновники живы и здоровы". Он отметил, что могли погибнуть 1 или 2 военные командующие, но "это не большая проблема".
В то же время он заявил, что, насколько ему известно, Хаменеи жив. Это пока единственная официальная информация из Ирана.
Считается, что в результате ударов могли погибнуть министр обороны Ирана Амир Насирзаде и командир Революционной гвардии Мохаммед Пакпур.
Позже крупнейшее иранское оппозиционное медиа Iran International сообщило о смерти советника Хаменеи Али Шамхани. Его убили авиаудары США и Израиля.
СМИ опубликовали спутниковые фото резиденции Али Хаменеи после, вероятно, ракетного удара. Здание получило существенные повреждения.
Резиденция Хаменеи после и до удара / Clash Report
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявлял, что целью операции Израиля и США является устранение режима аятоллы.
Пришло время для всех слоев народа в Иране... снять иго тирании и начать свободный и миролюбивый Иран,
– заявил он.
Израиль призвал иранцев избегать военных объекте ради собственной безопасности.
Наследный принц Ирана Реза Пехлеви также выступил с заявлением и призвал иранских военных и полицейских способствовать антирежимной деятельности и свергнуть исламский режим.
Что происходит в Иране?
Утром 28 февраля, Президент США Дональд Трамп заявил, что США начали масштабные боевые действия в Иране, чтобы устранить угрозы со стороны иранского режима. Среди угроз речь идет прежде всего о стремлении режима в Иране завладеть ядерным оружием.
Армия обороны Израиля начала превентивную атаку по Ирану и Ливану.
В ответ Иран начал ракетные бомбардировки соседних, дружественных США и Израилю стран, в частности Кувейта, Иордании, Бахрейна, Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии. Взрывы раздавались в Дубае и Абу-Даби.