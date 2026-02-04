В Эстонии задержали контейнеровоз на пути в Россию: что могли перевозить на борту судна

Власти Эстонии задержали контейнерное судно с российскими моряками на борту. Оно может быть причастно к незаконной перевозке товаров.

Экипаж судна состоит из 23 человек и все они являются гражданами России. Об этом сообщила эстонская государственная телерадиокомпания.

Смотрите также Новые ограничения готовы: ЕС финализировал 20-й пакет санкций против России

Что известно о задержании судна?

Контейнеровоз "Балтийский дух", ходящий под флагом Багамских островов, был остановлен во внутренних водах Эстонии в рамках совместной операции Следственного подразделения Налогово-таможенного департамента, полиции и Военно-морских сил.

По предварительной информации, судно может быть привлечено к незаконной транспортировке грузов из Эквадора. По непроверенным данным, на борту могли находиться наркотические вещества.

Для проведения спецмероприятий на судно высадилось подразделение быстрого реагирования K-Коммандо, после чего контейнеровоз задержали для таможенного досмотра в пределах государственного контроля. Экипаж сопротивления не оказывал. Для десантирования спецподразделения привлекли вертолет авиационной эскадрильи полиции и пограничной охраны, а также военный корабль "Раджу".

Известно, что контейнеровоз направлялся из Эквадора в Санкт-Петербург и зашел в эстонские воды для дозаправки. Во время первичного осмотра судно находилось на официальной якорной стоянке.

Обратите внимание! В ВМС Эстонии отметили, что по имеющимся данным судно не принадлежит к так называемому российскому "теневому флоту" и не находится под санкциями Европейского Союза. Сейчас обстоятельства инцидента и результаты проверки уточняются.

Как санкции влияют на российский "теневой флот"?