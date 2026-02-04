Екіпаж судна складається з 23 осіб і всі вони є громадянами Росії. Про це повідомила естонська державна телерадіокомпанія.

Що відомо про затримання судна?

Контейнеровоз "Балтійський дух", що ходить під прапором Багамських островів, був зупинений у внутрішніх водах Естонії в межах спільної операції Слідчого підрозділу Податково-митного департаменту, поліції та Військово-морських сил.

За попередньою інформацією, судно може бути залучене до незаконного транспортування вантажів з Еквадору. За неперевіреними даними, на борту могли знаходитися наркотичні речовини.

Для проведення спецзаходів на судно висадився підрозділ швидкого реагування K-Коммандо, після чого контейнеровоз затримали для митного огляду в межах державного контролю. Екіпаж опору не чинив. Для десантування спецпідрозділу залучили вертоліт авіаційної ескадрильї поліції та прикордонної охорони, а також військовий корабель "Раджу".

Відомо, що контейнеровоз прямував з Еквадору до Санкт-Петербурга і зайшов в естонські води для дозаправки. Під час первинного огляду судно перебувало на офіційній якірній стоянці.

Зверніть увагу! У ВМС Естонії зазначили, що за наявними даними судно не належить до так званого російського "тіньового флоту" та не перебуває під санкціями Європейського Союзу. Наразі обставини інциденту та результати перевірки уточнюються.

