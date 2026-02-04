Экипаж судна состоит из 23 человек и все они являются гражданами России. Об этом сообщила эстонская государственная телерадиокомпания.
Смотрите также Новые ограничения готовы: ЕС финализировал 20-й пакет санкций против России
Что известно о задержании судна?
Контейнеровоз "Балтийский дух", ходящий под флагом Багамских островов, был остановлен во внутренних водах Эстонии в рамках совместной операции Следственного подразделения Налогово-таможенного департамента, полиции и Военно-морских сил.
По предварительной информации, судно может быть привлечено к незаконной транспортировке грузов из Эквадора. По непроверенным данным, на борту могли находиться наркотические вещества.
Для проведения спецмероприятий на судно высадилось подразделение быстрого реагирования K-Коммандо, после чего контейнеровоз задержали для таможенного досмотра в пределах государственного контроля. Экипаж сопротивления не оказывал. Для десантирования спецподразделения привлекли вертолет авиационной эскадрильи полиции и пограничной охраны, а также военный корабль "Раджу".
Известно, что контейнеровоз направлялся из Эквадора в Санкт-Петербург и зашел в эстонские воды для дозаправки. Во время первичного осмотра судно находилось на официальной якорной стоянке.
Обратите внимание! В ВМС Эстонии отметили, что по имеющимся данным судно не принадлежит к так называемому российскому "теневому флоту" и не находится под санкциями Европейского Союза. Сейчас обстоятельства инцидента и результаты проверки уточняются.
Как санкции влияют на российский "теневой флот"?
ГУР разоблачило 66 кораблей "теневого флота", которые помогали России, Ирану и Венесуэле перевозить подсанкционную нефть. Украинская разведка также смогла обнаружить судна, способствующие нарушению государственного коридора Украины и вывозу украденного украинского зерна.
22 января французские ВМС задержали нефтяной танкер из России в Средиземном море, подпадающий под международные санкции. Президент Эммануэль Макрон отметил, что судно ходило под фальшивым флагом, и уже начато судебное расследование. Однако впоследствии стало известно, что Франция была вынуждена отпустить задержанный российский танкер из-за законодательных ограничений.
Санкции против "теневого флота" России уже остановили 20% судов и могут сократить доходы России на 30 миллиардов долларов. ЕС ввел санкции против еще 41 судна "теневого флота", запретив им заходить в европейские порты, что довело общее количество подсанкционных танкеров до почти 600.