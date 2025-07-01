"Посмотрим, что будет": Трамп заявил, что следит за ситуацией на Сумщине

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что следит за ситуацией в Сумской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Aaron Rupar.

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Трамп следит за ситуацией на Сумщине

Во время поездки во Флориду один из репортеров спросил американского президента, что он будет делать, если Россия, которая имеет около 50 тысяч военных возле Сум, начнет наступление.

Дональд Трамп на это не дал какого-то конкретного ответа. Он заявил, что следит за ситуацией.

Посмотрим, что будет. Я пристально слежу за ситуацией,

– сказал лидер США.

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К слову, в целом за прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 146 боестолкновений.

Вчера вражеские силы нанесли по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный удар, применив четыре ракеты, а также 51 авиаудар, сбросив 79 управляемых бомб.

Кроме этого, противник совершил 5304 обстрела, в частности 107 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3776 дронов-камикадзе.