Связано с российскими обстрелами: Трамп объяснил заявление об ужесточении санкций

Дональд Трамп прокомментировал свое заявление относительно возможного ужесточения санкций против России. Ранее 7 марта он говори о масштабных санкциях против Кремля.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на выступление Трампа.

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Что сказал Трамп о своем заявлении по санкциям

По его словам, оно связано с обстрелами Украины.

Президент США также сказал, что с Россией ему легче, чем с Украиной. Ведь с Путиным у них хорошие отношения.

Трамп верит диктатору даже после массированного обстрела Украины. Он снова повторил, что у Украины "нет карт", и если Киев не хочет завершать войну, то США "уйдут".

Украина должна сделать работу,

– сказал Трамп.

Еще он несколько раз повторил, что Украина не хочет мира, а Путин "бьет" украинских солдат на поле боя – "и на его месте так делал бы любой". То есть Трамп признал: остановка военной помощи помогает Путину.

Интересно, что в России говорят: санкции не останавливают их. По крайней мере так высказалась Мария Захарова.