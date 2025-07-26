Дальнобойные снаряды, выпущенные армией Камбоджи по Таиланду, упали в Лаосе: есть повреждения

Между Камбоджей и Таиландом продолжаются обострения на границе, от которых также страдают и другие государства. Дальнобойные снаряды, которые выпустили камбоджийские войска по Таиланду, упали на территорию соседнего Лаоса.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bangkok Post.

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Что известно о падении снарядов Камбоджи в Лаосе?

Представитель сухопутных войск Таиланда генерал-майор Винтхай Сувари подчеркнул, что граница Лаоса от линии боевого столкновения не очень далеко, но и не настолько близко, чтобы "нечаянно попасть снарядами туда несколько раз подряд".

Это не очень похоже на случайность, случайно очень трудно так сильно промахнуться. Если это не случайно, это уже игра без правил. Это поступок не воинов-джентльменов,

– сказал тайский генерал.

Сувари подчеркнул, что армия Таиланда призывает к немедленному прекращению подобных действий. Военный добавил, что за последние два дня камбоджийские силы неоднократно применяли дальнобойное оружие против многочисленных гражданских целей. Тайский военный подтвердил, что его страна контролирует свое оружие строго в соответствии с международными протоколами.

"Таиланд использовал оружие с максимальной осторожностью, чтобы предотвратить воздействие вне военных целей", – заявил он.

Генерал также отметил, что в Лаосе в результате этого обстрела было повреждено имущество.

Лаосская сторона заявляла, что 10 снарядов упали на территорию их страны 25 июля и повредили помещения в Лем Па Паек и Лем Макхам Пом.

К слову, ранее в Бангкоке сообщали, что тайские войска отразили нападение Камбоджи на границе. За три дня боевых действий в тайской и камбоджийской стороны есть погибшие и раненые среди военных и гражданских.